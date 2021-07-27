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مضاربة مواطن مع شابان عند باب منزله

منذ 4 ساعات
1364
2

التعليقات

مشعل الغامدي
مشعل الغامدي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
مع ( شابان )؟؟؟ 🤔
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131149
منذ ساعة
بلغ الشرطه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افااا ، ياحيف ياربعنا يا حيف ، وشلون مر من بين يديكم وشلون ....!!؟ .. الظاهر تفوت من عندكم بعارين وانتم غافلين ..
نوونوونونو
فعلا كييفففففففف عدى من الجمارك السعودية اقسم بالله انكم دااااااجين حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطوه خطوه ياشيخ عطوه ..
ابو وليد
قصدك يحسم البكشه

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