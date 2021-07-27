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ولله في خلقه شؤون
منذ ساعتين
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9627
منذ 33 دقيقة
سبحان الله **
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. اللهم آمين ..
رااايق
سبحان الله **
رااايق
مرة واحد قالوله تزوج الثانية وعشان زوجته كانت موجودة *!!! يبي كحلها عماها ** لا لا خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه...
مواطن غريب
التامينات كل يوم لها نظام نظامها بكيف الرئيس نظام كلن ايده له او نظام طقها والحقها
بلسم الروح
الله يرحم عباده
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