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الأرصاد: هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على عدة مناطق 

منذ ساعة
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الأرصاد: هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدا الأربعاء، مشيرا إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأوضح أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

أمطار
الخليج العربي
رياح سطحية
البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131145
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. اللهم آمين ..
رااايق
سبحان الله **
رااايق
مرة واحد قالوله تزوج الثانية وعشان زوجته كانت موجودة *!!! يبي كحلها عماها ** لا لا خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه...
مواطن غريب
التامينات كل يوم لها نظام نظامها بكيف الرئيس نظام كلن ايده له او نظام طقها والحقها
بلسم الروح
الله يرحم عباده

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