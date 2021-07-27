"خلفان" يتهكم على "الغنوشي": إخواني صفع إخواني كف والسبب الإمارات

أبوظبي (صدى):
سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، من التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان التونسي المعزول راشد الغنوشي، بأن الإعلام الإماراتي استهدف حركة النهضة، ووقوف وراء ما حصل في تونس.
وكتب خلفان :"جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير.. والسبب الامارات.. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه.. والسبب الإمارات، صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء.. واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات".
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن في وقت سابق تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، بجانب إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.