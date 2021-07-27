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"خلفان" يتهكم على "الغنوشي": إخواني صفع إخواني كف والسبب الإمارات

منذ 4 ساعات
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"خلفان" يتهكم على "الغنوشي": إخواني صفع إخواني كف والسبب الإمارات

أبوظبي (صدى):
سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، من التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان التونسي المعزول راشد الغنوشي، بأن الإعلام الإماراتي استهدف حركة النهضة، ووقوف وراء ما حصل في تونس.

وكتب خلفان :"جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير.. والسبب الامارات.. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه.. والسبب الإمارات، صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء.. واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات".

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن في وقت سابق تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، بجانب إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

تونس
دبي
الإخوان
النهضة
شرطة
راشد الغنوشي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15349
منذ ساعة
شكشوكة
الملل
الملل عدد التعليقات : 19
منذ 47 دقيقة
اخس يابنغالي
بالامس تقول الايرانيين والحوثيين اخواني

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أحدث التعليقات

4lovex2
مثل ألي يتسلق الجبال أو يفحط فهو بمثابة المنتحر لماذا ؟! لأن تعريض النفس للخطر وعدم الاكتراث لخطورة المكان بغرض التسلية أو لفت الانتباه...
4lovex2
شر البلية ما يضحك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل همها أن تصور لمتابعينها وفي الأخير فقدت حياتها لا حول ولا...
4lovex2
كلعادة مسلسلات الدم وفضائح مصر ألتي لاتنتهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ماجد
حسبناالله.ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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