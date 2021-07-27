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أبرز 5 سيارات موديل 2021 في المملكة

منذ 7 ساعات
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أبرز 5 سيارات موديل 2021 في المملكة

أميرة خالد (صدى):
تضم باقة الـ 200 الف ريال العديد من الطرازات القوية داخل المملكة، و التي تنتمي إلى موديلات 2021، حيث تتنوع من علامة تجارية إلى اخرى، باختلاف الفئات و التجهيزات المطروحة، إلى جانب التصميم الخارجي و اللمسات الخاصة بكل صانع.

وسلط تقرير الضوء على قائمة بـ 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق السعودي ضمن باقة الـ 200 الف ريال.

1 – كيا k900 موديل 2021

تتميز بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3800 سي سي، بقوة 315 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى نسخة اخرى تعتمد على محرك ثماني الاسطوانات سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 513 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 505 نيوتن لكل متر، مما يمنحها افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 5.6 ثانية، و تبدأ أسعار السيارة من 214.599 ريال إلى 308.501 ريال .

2 - فورد إكسبدشن موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة 400 حصان، و 650 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و بسرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 6 ثوان، و يتراوح سعر السيارة بين 214.335 إلى 260.535 ريال سعودي.

3 - شيفروليه تاهو 2021

تزود محرك 8 سليندر سعة 5300 سي سي، ينتج قوة قدرها 355 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 519 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى سرعة قصوى قدرها 180 كيلومتر في الساعة، و تبدأ أسعار السيارة من 192.500 ريال حتى 295.700 ريال.

4 – لكزس جي اس موديل 2021

حصلت السيارة على محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة 311 حصان، و 377 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 230 كيلومتر في الساعة بالإضافة إلى محرك اخر ثماني الاسطوانات سعة 5000 سي سي، و يتراوح سعر السيارة من 285.632 ريال إلى 405.636 ريال سعودي.

5 - انفينيتي كيو60 كوبيه موديل 2021

جاءت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 208 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي، إلى جانب تجهيزات اخرى عبر محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 400 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 475 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، و بهذا تحصل على افضلية التسارع من نقطة الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 5.8 ثانية، و تبدأ أسعار السيارة من 220 الف ريال حتى 275 الف ريال .

المملكة
سيارة كيا
باقة ال200 الف ريال

التعليقات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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