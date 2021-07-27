الأهلي: الاضطرابات السياسية في تونس لن تؤثر على  معسكر الفريق 

ماجد محمد (صدى):
كشف النادي الأهلي، عن مدى تأثير الاضطرابات السياسية في تونس على معسكر الفريق المقام في مدينة طبرقة.
وأوضح النادي الأهلي، أنه لا تأثير للاضطرابات السياسية في تونس على سير معسكر الفريق المقام في مدينة طبرقة استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وفقا للزميلة"الرياضية".
ولفت النادي الأهلي، إلى أن الأمور طيبة داخل معسكر الفريق في تونس، موضحا أن الخطة الموضوعة في السابق يتم تنفيذها دون أي تغيير في تحضيرات الموسم الجديد.
ويشار إلى أن أفراد سفارة المملكة بتونس، يقيمون مع بعثة الفريق لمتابعة سير المعسكر وتوفير كل ما يحتاج الفريق إليه.