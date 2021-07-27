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الأهلي: الاضطرابات السياسية في تونس لن تؤثر على  معسكر الفريق 

منذ 7 ساعات
1548
الأهلي: الاضطرابات السياسية في تونس لن تؤثر على  معسكر الفريق 

ماجد محمد (صدى):
كشف النادي الأهلي، عن مدى تأثير الاضطرابات السياسية في تونس على معسكر الفريق المقام في مدينة طبرقة.

وأوضح  النادي الأهلي، أنه لا تأثير للاضطرابات السياسية في تونس على سير معسكر الفريق المقام في مدينة طبرقة استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وفقا للزميلة"الرياضية".

ولفت النادي الأهلي، إلى أن الأمور طيبة داخل معسكر الفريق في تونس، موضحا أن الخطة الموضوعة في السابق يتم تنفيذها دون أي تغيير في تحضيرات الموسم الجديد.

ويشار إلى أن أفراد سفارة المملكة بتونس، يقيمون مع بعثة الفريق لمتابعة سير المعسكر وتوفير كل ما يحتاج الفريق إليه.

 

تونس
النادي الأهلي
معسكر
الاضطرابات السياسية
مدينة طبرقة

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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