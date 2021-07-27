نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إعلان نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة "جندي"

منذ 7 ساعات
1643
إعلان نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة "جندي"

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (جندي)

وأكدوا الإدارة العامة على ضرورة التزام جميع المقبولين نهائي والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة، و يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الافصاح عنها بالتفصيل عند التحضير، و يمنع احضار الملابس المدنية (الثوب, الشماغ, الادوات الحادة, النظارات الشمسية, وغيرها).

كما يمنع الدخان وما يتعلق به, ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات، ويمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح له بالدخول بسيارته أو الوقوف بجانب الاسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة .

وأضافت أن الدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية بدون خروج او زيارة، مؤكدة على ضرورة رفع مستوى اللياقة البدنية قبل دخول الدورة ،و احضار الجوال على أن يكون مسجل في تطبيق صحتي وتوكلنا ويسلّم في المعهد، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة التفاصيل والاستعلام عبر رابط الإدارة من هنــــــــا

رتبة جندي
الأمن الدبلوماسي
الخدنة العسكرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

أخر الأخبار

طفلتان تقتلان جارتهما الصغيرة أثناء محاولتمها هتك عرضها
طفلتان تقتلان جارتهما الصغيرة أثناء محاولتمها هتك عرضها
منذ 59 ثانية 16
شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل
شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل
منذ 5 دقائق 1108
القبض على مواطن ارتكب 9 جرائم سرقة في حائل
القبض على مواطن ارتكب 9 جرائم سرقة في حائل
منذ 12 دقيقة 1078
سليمان المطلق يحتفل بزواج ابنه “محمد”
سليمان المطلق يحتفل بزواج ابنه “محمد”
منذ 13 دقيقة 1184
الصحة: تحصين 7 ملايين شخص بجرعتي لقاح كورونا
الصحة: تحصين 7 ملايين شخص بجرعتي لقاح كورونا
منذ 27 دقيقة 1193
الإطاحة بسائق تباهى بترك مقود المركبة أثناء السير على الطريق بالقصيم
الإطاحة بسائق تباهى بترك مقود المركبة أثناء السير على الطريق بالقصيم
منذ 38 دقيقة 1251
بايدن: التطعيم وارتداء الكمامات سيساعدان في منع أي إغلاق جديد
بايدن: التطعيم وارتداء الكمامات سيساعدان في منع أي إغلاق جديد
منذ 49 دقيقة 1144
أهالي قرية الزربة يتسألون: أين ندفن موتانا يا أمين جازان؟
أهالي قرية الزربة يتسألون: أين ندفن موتانا يا أمين جازان؟
منذ 53 دقيقة 1515
ضبط 793 مخالفة للاجراءات الاحترازية في منشآت تجارية
ضبط 793 مخالفة للاجراءات الاحترازية في منشآت تجارية
منذ 57 دقيقة 1175
القبض على فنان مشهور بتهمة حيازة المخدرات
القبض على فنان مشهور بتهمة حيازة المخدرات
منذ ساعة 1277