الهلال ينفي ما تم تداوله عن انضمام امرأة للطاقم الفني للفريق

نواف السالم (صدى):
رد فهد المفرج، عضو مجلس إدارة نادي الهلال، على ما تم تداوله بشأن انضمام سيدة ضمن الطاقم الفني لفريق الهلال.
وقال "المفرج" أن السيدة التي تم تداول صورها على أنها انضمت لفريق الهلال هى طبيبة عيون متخصصة في التكنولوجيا المتطورة في النظارات الطبية والطرق الصحيحة، وفقًا لما جاء بصحيفة "عكاظ".
وأكد أن السيدة تواجدت في معسكر الهلال بالنمسا لفحص أعضاء البعثة، وليس لها علاقة بالطاقم التدريبي.
وأشار إلى أن كل ما تم تداوله عن انضمامها للهلال ليس صحيحًا ومجرد شائعات تم تداولها وأنهم لن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات.
وكان قد تم تداول تقارير عن تعاقد الهلال مع البرتغالية باتريسا رورديجيز المتخصصة في الأبصار الرياضي لتحقيق سرعة الاستجابة الحركية لدى اللاعبين.