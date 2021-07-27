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ضابط مخابرات عراقي سابق: ‎جماعة الإخوان لعبوا دور الوسيط بيننا و بين بن لادن لتنفيذ عمليات إرهابية ب‎المملكة

منذ ساعة
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ضابط مخابرات عراقي سابق: ‎جماعة الإخوان لعبوا دور الوسيط بيننا و بين بن لادن لتنفيذ عمليات إرهابية ب‎المملكة

نايف السالم (صدى):
كشف سالم الجميلي رئيس شعبة امريكا في المخابرات العراقية سابقا أبان حكم ‎صدام حسين أن ‎جماعة الاخوان الارهابية لعبوا دور الوسيط بينهم و بين الإرهابي ‎أسامة بن لادن لتنفيذ عمليات إرهابية في ‎المملكة.

وقال ضابط مخابرات عراقي السابق" في عام 1992 خرجنا من حرب الكويت وحاول العراق أن يعيد ترميم علاقته مع الدول العربية وخاصة مع المملكة ، والمملكة كانت قد أخذت موقفاً في ذلك الوقت. فصدر أمر من الرئيس الراحل بأن نتحرك بكل قوة باتجاه المملكة.

وتابع:"طُلب من الجهاز كله ليستخدم كافة المعلومات المتوفرة لديه المتعلقة بالمملكة لاستثمارها في دعم عمل شعبة الخليج تجاه المملكة. في ذلك الوقت، كنت أنا مسؤولاً عن سورية. وكانت لدينا علاقة مع جماعة الأخوان المسلمين السوريين، جماعة جناح عدنان عقلة. هؤلاء كانوا على علاقة مع أسامة بن لادن. الذي كان مقيما في السودان في ذلك الوقت.

وأردف "وعرضوا علينا إمكانية اقامة علاقة مع أسامة بن لادن للعمل ضد المملكة.واستحصلنا على موافقة بأن نرسل رسالة لأسامة بن لادن عن طريق الاخوان المسلمين السوريين، وتحديداً عن طريق شقيق عدنان عقلة، وهو مقيم في دولة عربية مجاورة للعراق. واستدعيناه إلى بغداد، وإلتقيت به في فندق المنصور مليا.

وأضاف "ابلغناه بأن يوصل رسالة لأسامة بن لادن بأنه "أنت الآن لديك موقف من الوجود الأمريكي في المملكة. والآن أصبح العدو مشترك فدعنا نتعاون فيما بيننا في تقويض النظام في المملكة وبالتالي الضغط عليه كي ينتهي التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية".

المملكة
أسامة بن لادن
المخابرات العراقية
‎جماعة الاخوان الارهابية

التعليقات

مصدوم
مصدوم عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
كذاب كان بن لادن يكرة صدام لأنه بعثين ويتهمه بالكفر

وكان اصلا صدام يبغي يحتل الشرقيه بعد الكويت

ولأن أثنيهم ماتوا صدام وبن لادن يعني لازم نصدق الروايه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15347
منذ ساعة
الإخوان المسلمين شعبة من شعب البهتان والإضلال
ماجد
ماجد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
كذاب امريكا مستحيل تخلي صدام او غيره ياخذ الشرقية لان لو اخذ الشرقية راح يسيطر على الشرق الاوسط باكمله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131145
منذ ساعة
الحمد لله ، كفانا الله شركم ، وغيركم كلكم اعداء للسعوديه ونحمد الله الذي رد كيدكم في نحوركم ، ماتت الحيه وسمها براسها ، كما يقول المثل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. اللهم آمين ..
رااايق
سبحان الله **
رااايق
مرة واحد قالوله تزوج الثانية وعشان زوجته كانت موجودة *!!! يبي كحلها عماها ** لا لا خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه...
مواطن غريب
التامينات كل يوم لها نظام نظامها بكيف الرئيس نظام كلن ايده له او نظام طقها والحقها
بلسم الروح
الله يرحم عباده

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