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خضوع 80 مواطن للحجر المنزلي بعد قدومهم من إندونيسيا

منذ 8 ساعات
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خضوع 80 مواطن للحجر المنزلي بعد قدومهم من إندونيسيا

جدة (صدى):
خضع 80 مواطن إلى الحجر المنزلي، بعد وصولهم، أمس الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، قادمين من مطار سوهارتو بإندونيسيا.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي، أن الرحلة الثانية في 1 أغسطس لإجلاء المواطنين المتبقين، بعد أن تم التنسيق بين السفارة والخطوط السعودية في جاكرتا، وفقًا لقناة " العربية ".

وكان السفير الثقفي قد كشف لأن السفارة رصدت 10 إصابات بفيروس كورونا من بين السعوديين، منها حالتان حرجتان ومصابتان بالفيروس المتحور، حسب تقارير المستشفيات.

وأكد على أن الحالات الحرجة مازالت حالتين فقط، في حين 4 حالات تحت المراقبة، وخروج أربع حالات بحمد الله بعد تماثلها للشفاء.

إندونيسيا
كورونا
مطار الملك عبدالعزيز
الحجر المنزلي
مطار سوهارتو

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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