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القبض على 4 مواطنين لارتكاب جرائم السطو على المنازل والمحال التجارية بالرياض

منذ 49 دقيقة
1619
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القبض على 4 مواطنين لارتكاب جرائم السطو على المنازل والمحال التجارية بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض.

تمثلت في السطو على المنازل والمحال التجارية، وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات، وتم استرداد (281) جهازًا لوحيًا وهواتف نقالة وساعات ثمينة من المسروقات التي قدرت بمبلغ (90,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض
الرياض
شرطة الرياض
النيابة العامة
السلوك الإجرامي
جرائم الاعتداء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131135
منذ 36 دقيقة
ياليت تقصون أياديهم النجسه ..

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أحدث التعليقات

Saeed
راحت فلوسك يا صااااابر
ابو يزن
متسللين
احمد
نتفنونا تنتيف .... وش تبغون اكثر من كذا ..... ياخي اشعر اننا غرباء ببلدنا .
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون أياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعتقد ان هذا مصير بناتنا ، اللائي أُخرجن من خدورهن الى ساحات التبرج ، ولكن المسأله شوي شوي باالتدرج ..

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