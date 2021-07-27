أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن سير العمل في مراكز اللقاحات في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة ,
كما اطلع سموه على تقرير مفصل عن تقديم اللقاح لمنسوبي التعليم بالمنطقة من الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية من 12 إلى 18 عاماً في مراكز اللقاحات .كما اطلع سموه على تقرير عن إحصائيات الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله - , للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مشيداً سموه بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة, مؤكداً سموه بأهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, .
من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.