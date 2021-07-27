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تحذيرات من تقشير حروق الشمس

منذ 7 ساعات
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تحذيرات من تقشير حروق الشمس

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد حروق الشمس مؤلمة وخطيرة؛ حيث يجب الحذر في الوقت الذي يلي تعرضك للحرق، فيما يختفي الاحمرار والألم في غضون أسبوع تقريبًا ، والشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو علاجه بنفسك لتجنب العدوى، ولا يجب عليك تقشير حروق الشمس.

وأكد خبراء، على أنه يجب ألا تتخلص من جلدك المتقشر أبدًا ويجب أن تتجنب التقشير ، عليك أن تدع الجلد يقشر من جسمك من تلقاء نفسه، سيتوقف التقشير عندما يلتئم الحرق، أي بعد حوالي سبعة أيام من إصابتك بالحرق، وهناك 4 خطوات عليك تتبعهم حتى يقشر الجلد وحده.

ومن الضروري تبريد الجلد فورًا، كما عليك أن ابتعد عن الشمس واتجه إلى الظل بمجرد أن تلاحظ أنك محترق، ابدأ بمعالجة الألم والاحمرار الأولي بحصولك على حمام بارد، فيما يجب أن تحاول مقاومة الالتهاب، بتناول عقار مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID) ، للمساعدة في الشعور بعدم الراحة والالتهاب ، إذا كان ذلك آمنًا.

الصيف
حروق الشمس
تقشير الجلد

التعليقات

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منذ ساعة
طيب
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82235
منذ ساعة
طيب

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