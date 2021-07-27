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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

منذ 8 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10917 نقطة (+ 19 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليار ريال.

وارتفع سهم "الأهلي السعودي" بنسبة 1 % عند 54.90 ريال.

وأنهت أسهم "اس تي سي" و"سابك للمغذيات" و"المجموعة السعودية" و"المتقدمة" و"الأبحاث والإعلام" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وصعد سهم "زهرة الواحة" بنسبة 2 % عند 92 ريالًا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح بقيمة 16.3 مليون ريال عن الربع الثاني 2021.

وتصدر سهم "الأندلس العقارية" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 30.25 ريال، مسجلا اعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 9 ملايين سهم هي الأعلى منذ 5 سنوات.

وسجل سهما "معادن" و"أكسا التعاونية" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 69 ريالا (+ 1 %) للأول و43.55 ريال (+ 7 %) للثاني.

في المقابل، انخفض سهم "السعودية للكهرباء" بنسبة 3 % عند 25.25 ريال، وسط تداولات بلغت 2.7 مليون سهم.

وتصدر سهم "رعاية" تراجعات اليوم بنسبة 4 %.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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