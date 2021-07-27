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"الداخلية" تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها

منذ ساعة
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"الداخلية" تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما تهيب بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

وزارة الداخلية
السفر
التحذير
جائحة كورونا
العقوبات المغلظة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131135
منذ 50 دقيقة
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131135
منذ 49 دقيقة
ماااشي ..

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أحدث التعليقات

Saeed
راحت فلوسك يا صااااابر
ابو يزن
متسللين
احمد
نتفنونا تنتيف .... وش تبغون اكثر من كذا ..... ياخي اشعر اننا غرباء ببلدنا .
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون أياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعتقد ان هذا مصير بناتنا ، اللائي أُخرجن من خدورهن الى ساحات التبرج ، ولكن المسأله شوي شوي باالتدرج ..

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