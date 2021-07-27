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منع التداول الإعلامي لقضية قَتل شخص لثلاثة أفراد من عائلته في أبوظبي

منذ 8 ساعات
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منع التداول الإعلامي لقضية قَتل شخص لثلاثة أفراد من عائلته في أبوظبي

أبو ظبي (صدى):
أعلن النائب العام لإمارة أبوظبي، علي محمد البلوشي، عن منع تداول قضية قَتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته في مدينة العين.

وتضمن قرار المنع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، سواء كانوا من أطراف القضية أو حياديين.

كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية، سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، وإلا سيكون الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وجاء ذلك بعد التداول الواسع للخبر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببها في إحداث بلبلة بعد ترويج الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة، ما شكل مساساً بالأمن الاجتماعي وعدم احترام خصوصية أسرة المجني عليهم.

ويذكر أن شرطة أبوظبي ألقت القبض على شاب قَتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العين.

جريمة
قتل
أبوظبي
النائب العام

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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