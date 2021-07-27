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تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم ضرب آخر حتى الموت في جازان

منذ ساعة
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تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم ضرب آخر حتى الموت في جازان

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ القصاص بأحد الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم /محمد شوعي أحمد عمر -يمني الجنسية- على قتل / أحمد عبدالله علي الأقزل -يمني الجنسية-, وذلك بضربه عدة ضربات على وجهه وسقوطه مغشياً عليه وعدم إسعافه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد شوعي أحمد عمر اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 1442هـ بمقر الإدارة العامة لسجن منطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل

وزارة الداخلية
جازان
القصاص
القتل
تنفيذ حكم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131135
منذ ساعة
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..

.. ياليت من يغالطنا ويغالط نفسه قبل ان يغالطنا ، في موضوع العجوز اللي قتلت ازواجها وثم قتلت نفسها ، يقرأ هذا الموضوع ويشوف أيش جزاء القاتل المعندي ، عندنا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131135
منذ 53 دقيقة
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 52 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

Saeed
راحت فلوسك يا صااااابر
ابو يزن
متسللين
احمد
نتفنونا تنتيف .... وش تبغون اكثر من كذا ..... ياخي اشعر اننا غرباء ببلدنا .
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون أياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعتقد ان هذا مصير بناتنا ، اللائي أُخرجن من خدورهن الى ساحات التبرج ، ولكن المسأله شوي شوي باالتدرج ..

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