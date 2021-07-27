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محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"

منذ 15 دقيقة
1416
محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"

وكالات (صدى):
قررت محكمة نانتير التجارية في فرنسا، منح قناة «كانال+» الفرنسية، الضوء الأخضر لتعليق الترخيص لشبكة قنوات «بي إن سبورت» القطرية الخاص ببث مباراتين من الدوري الفرنسي في كل جولة من البطولة.

وذكرت «بي إن سبورت»، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، وفق قوانين هيئة المنافسة والمفوضية الأوروبية.

وذكرت تقارير فرنسية أن شبكة «بي إن سبورت» رفعت دعوى قضائية ضد «كانال+»، لإجبارها على احترام عقد يتعلق بحقوق بث مباراتين من الدوري الفرنسي، مقابل 332 مليون يورو سنوياً.

وكانت «كانال+» قد أعلنت عزمها الانسحاب من العقد، وذلك بعد منح رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، الشهر الماضي، 80% من حقوق بث المباريات لخدمة «أمازون برايم».

وأشارت إلى أن «بي إن سبورت» فشلت في الوفاء في التزاماتها التعاقدية، وبأنها لا ترتبط بشكل مباشر مع رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي.

 

فرنسا
محكمة فرنسيّة
بي إن سبورت
كانال

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أحدث التعليقات

رااايق
بصراحة ذبحتونا تطبيقات ** تحسسون الواحد أصبح ألة ** ريبورت **!!!!! هي صوفيا للحين موجده ولا صارت من بني أدم ** ههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
نعم نتطبع بطبع الملائكه ولسنا منهم ، نحن مسلمون ومعلمنا وقدوتنا محمد غليه أفضل الصلاة والسلام .. عندنا أخطأ وحتى الجرايم ولكن ليست بمستوى...
إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!

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