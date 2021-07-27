محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"

وكالات (صدى):
قررت محكمة نانتير التجارية في فرنسا، منح قناة «كانال+» الفرنسية، الضوء الأخضر لتعليق الترخيص لشبكة قنوات «بي إن سبورت» القطرية الخاص ببث مباراتين من الدوري الفرنسي في كل جولة من البطولة.
وذكرت «بي إن سبورت»، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، وفق قوانين هيئة المنافسة والمفوضية الأوروبية.
وذكرت تقارير فرنسية أن شبكة «بي إن سبورت» رفعت دعوى قضائية ضد «كانال+»، لإجبارها على احترام عقد يتعلق بحقوق بث مباراتين من الدوري الفرنسي، مقابل 332 مليون يورو سنوياً.
وكانت «كانال+» قد أعلنت عزمها الانسحاب من العقد، وذلك بعد منح رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، الشهر الماضي، 80% من حقوق بث المباريات لخدمة «أمازون برايم».
وأشارت إلى أن «بي إن سبورت» فشلت في الوفاء في التزاماتها التعاقدية، وبأنها لا ترتبط بشكل مباشر مع رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي.