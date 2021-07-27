أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي 57 لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

محمد المحسن (صدى):
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي (57) لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للعام المالي 1441 - 1442هـ.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة المهندس صالح بن أحمد الأحمد، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلاً عن محتوى التقرير الذي يبين حجم القروض الزراعية وقروض النخيل وقروض مربي الماشية وعدد المشاريع التي تم تمويلها عبر الصندوق في منطقة القصيم.
ونوّه سمو أمير القصيم خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن, مشيدًا بجهود العاملين بالصندوق وإنجازاتهم.
من جانبه قدّم مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالقصيم ، شكره للأمير فيصل بن مشعل بن سعود، على ما يحظى به صندوق التنمية الزراعية من دعم ومؤازرة من أجل تحقيق الأهداف المأمولة.