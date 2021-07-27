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"الغذاء والدواء": ‏لا صحة بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي

منذ 8 ساعات
1669
"الغذاء والدواء": ‏لا صحة بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أنه ‏لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية.

وعلقت الهيئة، على مقطع فيديو يدعي أن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز من إفراز العصارة الهضمية وذلك يعود إلى درجة حموضة خل التفاح، مؤكدة على عدم صحة هذا الكلام.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن خل التفاح هو عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق عملية تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الأسيتيك والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق.

وأشارت إلى أنه وفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة فأنه لا يوجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك المتواجد بخل التفاح معزز لإفراز العمارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة.

وشددت الهيئة، على أنه لا ينصح بتناول خل التفاح للمرضى المصابين بالقرح الهضمية نظرا لدرجة حموضة خل التفاح والتي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء، لذا لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقطع المتداول.

 

الغذاء والدواء
الجهاز الهضمي
خل التفاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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