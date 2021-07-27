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ريجيم الجريب فروت يساعد على انقاص الوزن

منذ 25 دقيقة
1445
ريجيم الجريب فروت يساعد على انقاص الوزن

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء أن رجيم الجريب فروت هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد فى انقاص الوزن حيث يركز على تناول هذه الثمرة فى وجبات الإفطار والغداء والعشاء، لاحتوائها على إنزيمات تحرق الدهون وتخلصك من الوزن الزائد.

ويعتقد الخبراء أن هذا الريجيم يساعدك فى إنقاص حوالي 5 كيلو جرام من وزنك خلال مدة 10 إلى 12 يوماً.

ويتضمن تناول نصف حبة جريب فروت مع كل وجبة في اليوم، بعد ذلك ، فإن التركيز الأساسي للنظام الغذائي هو تقليل السعرات الحرارية.

كما تتضمن السمات المميزة الأخرى لريجيم الجريب فروت الكلاسيكي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ومرتفعة الدهون والكوليسترول (مثل: البيض واللحوم الحمراء).

ويميل النظام الغذائي أيضًا إلى التغاضي عن السكريات والكربوهيدرات، حيث تشمل الوجبة النموذجية في نظام الجريب فروت الغذائي ما يلي: نصف حبة جريب فروت أو عصير جريب فروت 100٪ بدون إضافة سكر، سلطة أو خضار أحمر أو أخضر مطبوخ بالزبدة أو البهارات، اللحوم أو الأسماك المطبوخة بأي طريقة.

ولا يوجد نظام غذائي واحد للجريب فروت، لذلك تميل الإرشادات إلى تغيير الخطة الغذائية.

الدهون
الإفطار
الأنظمة الغذائية
الجريب فروت

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رااايق
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ابو محمد 😎 ✍️
نعم نتطبع بطبع الملائكه ولسنا منهم ، نحن مسلمون ومعلمنا وقدوتنا محمد غليه أفضل الصلاة والسلام .. عندنا أخطأ وحتى الجرايم ولكن ليست بمستوى...
إنسآن حقيقي.
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قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!

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