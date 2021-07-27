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الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه

منذ 34 دقيقة
683
الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه

دكا (صدى):
حاول مسافر بنجلاديشي تهريب عملات أجنبية عن طريق مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه.

وتمكنت السلطات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في دكا عاصمة البنجلاديش من إيقاف المتهم جهانقير غازي (36 عامًا) أمس الاثنين، وبحوزته مبلغ مليون و100 ألف ريال سعودي، إلى جانب عملات أخرى كان قد أخفاها بلفها حول جسده، بحسب صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية.

وكان المتهم في طريقه إلى إسطنبول عبر رحلة تابعة للخطوط التركية، قبل أن يشك فيه أحد الضباط ويطلب إيقافه وتفتيشه، ولم يتمكن المتهم من تقديم أي وثيقة قانونية تسمح له بحمل العملات.

واستغل المتهم مهنته كشخصية تجارية يعمل بتجارة القماش، في تهريب العملات، ويتضح من خلال جواز سفره أنه غادر إلى خارج بنجلاديش في الفترة الأخيرة 128 مرة؛ رغم القيود والإجراءات المشددة حول العالم بسبب جائحة كورونا.

بنجلاديشي
عملات أجنبية
السلطات الأمنية
مطار شاه

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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