الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه

دكا (صدى):
حاول مسافر بنجلاديشي تهريب عملات أجنبية عن طريق مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه.
وتمكنت السلطات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في دكا عاصمة البنجلاديش من إيقاف المتهم جهانقير غازي (36 عامًا) أمس الاثنين، وبحوزته مبلغ مليون و100 ألف ريال سعودي، إلى جانب عملات أخرى كان قد أخفاها بلفها حول جسده، بحسب صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية.
وكان المتهم في طريقه إلى إسطنبول عبر رحلة تابعة للخطوط التركية، قبل أن يشك فيه أحد الضباط ويطلب إيقافه وتفتيشه، ولم يتمكن المتهم من تقديم أي وثيقة قانونية تسمح له بحمل العملات.
واستغل المتهم مهنته كشخصية تجارية يعمل بتجارة القماش، في تهريب العملات، ويتضح من خلال جواز سفره أنه غادر إلى خارج بنجلاديش في الفترة الأخيرة 128 مرة؛ رغم القيود والإجراءات المشددة حول العالم بسبب جائحة كورونا.