كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف

أميرة خالد (صدى):
تعتبر الشفاه من أكثر المناطق المعرّضة للجفاف لخلوها من الدهون والغدد العَرَقية المسؤولة عن إبقائها رطبةً، لذا فهي تتطلب حماية أكيدة وعناية دقيقة.
ويمكن حماية الشفاه من الجفاف وترطيبها بالاستعانة ببعض الخلطات الطبيعية سهلة التحضير في المنزل وعن طريق:
تقشير الشفاه باستخدام مطحون القهوة والسكر، فذلك يجعلها رطبة وأكثر نعومةً. كرري الخطوات ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة مذهلة وسريعة.
ويجب ترطيب الشفاه باستخدام الزيوت الطبيعية بعد تقشير بشرتها، ويفضَّل أن تختاري بلسماً مرطّباً غنياً بالسيراميد والزيوت الطبيعية، إذ يمكنك الاعتماد على الزيوت الأساسية، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وغيرهما، أو استبدالها بالبلسم المرطِّب الذي يمنحك شفتين لامعتين وورديتين.