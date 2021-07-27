نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف

منذ 55 دقيقة
1746
كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف

أميرة خالد (صدى):
تعتبر الشفاه من أكثر المناطق المعرّضة للجفاف لخلوها من الدهون والغدد العَرَقية المسؤولة عن إبقائها رطبةً، لذا فهي تتطلب حماية أكيدة وعناية دقيقة.

ويمكن حماية الشفاه من الجفاف وترطيبها بالاستعانة ببعض الخلطات الطبيعية سهلة التحضير في المنزل وعن طريق:

تقشير الشفاه باستخدام مطحون القهوة والسكر، فذلك يجعلها رطبة وأكثر نعومةً. كرري الخطوات ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة مذهلة وسريعة.

ويجب ترطيب الشفاه باستخدام الزيوت الطبيعية بعد تقشير بشرتها، ويفضَّل أن تختاري بلسماً مرطّباً غنياً بالسيراميد والزيوت الطبيعية، إذ يمكنك الاعتماد على الزيوت الأساسية، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وغيرهما، أو استبدالها بالبلسم المرطِّب الذي يمنحك شفتين لامعتين وورديتين.

الجفاف
فصل الصيف
الشفاه

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

أخر الأخبار

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم ضرب آخر حتى الموت في جازان
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم ضرب آخر حتى الموت في جازان
منذ 9 دقائق 10458
محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"
محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"
منذ 15 دقيقة 1412
مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة قريبًا
مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة قريبًا
منذ 19 دقيقة 1357
ريجيم الجريب فروت يساعد على انقاص الوزن
ريجيم الجريب فروت يساعد على انقاص الوزن
منذ 25 دقيقة 1444
بالفيديو..محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبير
بالفيديو..محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبير
منذ 29 دقيقة 1374
الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه
الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه
منذ 34 دقيقة 673
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
منذ 40 دقيقة 1409
مستشارة تربوية: يجب تربية الأطفال على معرفة المخاطر لحمايتهم
مستشارة تربوية: يجب تربية الأطفال على معرفة المخاطر لحمايتهم
منذ 45 دقيقة 1462
وزارة الدفاع تكشف نتائج القبول للتجنيد
وزارة الدفاع تكشف نتائج القبول للتجنيد
منذ 49 دقيقة 1624
كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف
كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف
منذ 55 دقيقة 1746