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استمرار مبادرة الخط العربي في دوري المحترفين بالموسم المقبل

منذ 8 ساعات
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استمرار مبادرة الخط العربي في دوري المحترفين بالموسم المقبل

ماجد محمد (صدى):
أبلغت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، الأندية باستمرار مبادرة الخط العربي في موسم المقبل.

وجاءت فكرة اختيار خط الثلث، باعتباره من أصعب الخطوط العربية ولا يتقنه إلا المتمرس، بالإضافة إلى أنه الخط المستخدم في شعار عام الخط العربي.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، قد أصدرت جدول مباريات الدور الأول من المسابقة لموسم 2021-2022، لافتة إلى أنها انتهت من مواعيد مباريات الدور الأول للمسابقة، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021.

وأشارت الرابطة إلى أنه سيتم تحديـد توقيت مباريـات الجولـتين 14 و15 في الجدول لاحقا، وذلك بعد صدور جدول مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري المحترفين
الخط العربي
خط الثلث

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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