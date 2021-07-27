استمرار مبادرة الخط العربي في دوري المحترفين بالموسم المقبل

ماجد محمد (صدى):
أبلغت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، الأندية باستمرار مبادرة الخط العربي في موسم المقبل.
وجاءت فكرة اختيار خط الثلث، باعتباره من أصعب الخطوط العربية ولا يتقنه إلا المتمرس، بالإضافة إلى أنه الخط المستخدم في شعار عام الخط العربي.
وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، قد أصدرت جدول مباريات الدور الأول من المسابقة لموسم 2021-2022، لافتة إلى أنها انتهت من مواعيد مباريات الدور الأول للمسابقة، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021.
وأشارت الرابطة إلى أنه سيتم تحديـد توقيت مباريـات الجولـتين 14 و15 في الجدول لاحقا، وذلك بعد صدور جدول مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.