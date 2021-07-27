دراسة : فاعلية لقاح "سينوفاك" تدوم لنحو 6 أشهر فقط

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة معملية، أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح "سينوفاك" تدوم لنحو 6 أشهر فقط من تلقي الجرعة الثانية لدى معظم الأشخاص، لكن تناول جرعة ثالثة، له أثر تنشيطي قوي.
وذكر باحثون صينيون إنه ”لم يتضح كيف سيؤثر نقص الأجسام المضادة على فعالية اللقاح، نظرا لأن العلماء لم يحددوا بدقة الحد الأدنى من مستويات الأجسام المضادة التي ينتجها أي لقاح، وتكون كافية للوقاية من المرض.
في حين أشارت الدراسة إلى أن متلقي اللقاح في بعض الفئات، الذين تلقوا جرعة ثالثة من ”سينوفاك بيوتيك“ بعد نحو 6 أشهر من الجرعة الثانية، زادت الأجسام المضادة لديهم بنحو 3 إلى 5 أمثال ما كانت عليه، بعد 28 يوما من الجرعة الثالثة، مقارنة بالمستويات المسجلة، بعد 4 أسابيع من الجرعة الثانية.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، أجازت مطلع يونيو الماضي، الاستخدام الطارىء للقاح ”سينوفاك“ الصين.