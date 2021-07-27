نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

دراسة : فاعلية لقاح "سينوفاك" تدوم لنحو 6 أشهر فقط

منذ ساعة
1986
دراسة : فاعلية لقاح "سينوفاك" تدوم لنحو 6 أشهر فقط

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة معملية، أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح "سينوفاك" تدوم لنحو 6 أشهر فقط من تلقي الجرعة الثانية لدى معظم الأشخاص، لكن تناول جرعة ثالثة، له أثر تنشيطي قوي.

وذكر باحثون صينيون إنه ”لم يتضح كيف سيؤثر نقص الأجسام المضادة على فعالية اللقاح، نظرا لأن العلماء لم يحددوا بدقة الحد الأدنى من مستويات الأجسام المضادة التي ينتجها أي لقاح، وتكون كافية للوقاية من المرض.

في حين أشارت الدراسة إلى أن متلقي اللقاح في بعض الفئات، الذين تلقوا جرعة ثالثة من ”سينوفاك بيوتيك“ بعد نحو 6 أشهر من الجرعة الثانية، زادت الأجسام المضادة لديهم بنحو 3 إلى 5 أمثال ما كانت عليه، بعد 28 يوما من الجرعة الثالثة، مقارنة بالمستويات المسجلة، بعد 4 أسابيع من الجرعة الثانية.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، أجازت مطلع يونيو الماضي، الاستخدام الطارىء للقاح ”سينوفاك“ الصين.

 

كورونا
لقاح كورونا
سينوفاك
اللقاح الصيني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

أخر الأخبار

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم ضرب آخر حتى الموت في جازان
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم ضرب آخر حتى الموت في جازان
منذ 9 دقائق 10456
محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"
محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورت"
منذ 14 دقيقة 1412
مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة قريبًا
مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة قريبًا
منذ 19 دقيقة 1357
ريجيم الجريب فروت يساعد على انقاص الوزن
ريجيم الجريب فروت يساعد على انقاص الوزن
منذ 24 دقيقة 1444
بالفيديو..محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبير
بالفيديو..محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبير
منذ 29 دقيقة 1374
الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه
الإطاحة بثلاثيني يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده في مطار شاه
منذ 34 دقيقة 673
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
منذ 40 دقيقة 1409
مستشارة تربوية: يجب تربية الأطفال على معرفة المخاطر لحمايتهم
مستشارة تربوية: يجب تربية الأطفال على معرفة المخاطر لحمايتهم
منذ 45 دقيقة 1458
وزارة الدفاع تكشف نتائج القبول للتجنيد
وزارة الدفاع تكشف نتائج القبول للتجنيد
منذ 49 دقيقة 1623
كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف
كيفية حماية الشفاه من الجفاف في الصيف
منذ 54 دقيقة 1744