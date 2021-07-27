الكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين داخل حقيبة سفر

القاهرة (صدى):
كشفت أجهزة الأمن المصرية، تفاصيل العثور على جثة فتاة دون رأس، ومقسومة لنصفين داخل حقيقة سفر بطريق الواحات البحرية في محافظة الجيزة.
واتضح أن الضحية تعمل مضيفة في ملهى ليلي، وأن وراء الواقعة صديقتها وزوجها، حيث إن الأخير حاول إقامة علاقة معها كرها، وعندما رفضت تخلصا منها انتقاما من الضحية.
وذكرت التحريات، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بالعثور على أشلاء آدمية داخل حقيبة سفر بطريق الواحات البحرية.
وتم فحص بلاغات التغيب وتفريغ الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، ومناقشة رواد المكان للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
إقرأ أيضا: