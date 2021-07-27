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الكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين داخل حقيبة سفر

منذ ساعة
1129
الكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين داخل حقيبة سفر

القاهرة (صدى):
كشفت أجهزة الأمن المصرية، تفاصيل العثور على جثة فتاة دون رأس، ومقسومة لنصفين داخل حقيقة سفر بطريق الواحات البحرية في محافظة الجيزة.

واتضح أن الضحية تعمل مضيفة في ملهى ليلي، وأن وراء الواقعة صديقتها وزوجها، حيث إن الأخير حاول إقامة علاقة معها كرها، وعندما رفضت تخلصا منها انتقاما من الضحية.

وذكرت التحريات، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بالعثور على أشلاء آدمية داخل حقيبة سفر بطريق الواحات البحرية.

وتم فحص بلاغات التغيب وتفريغ الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، ومناقشة رواد المكان للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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العثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين داخل حقيبة سفر

 

مصر
جثة
حقيبة سفر
الواحات

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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