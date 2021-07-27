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وزارة الثقافة: بعثة إضافية لـ 149 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

منذ ساعة
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وزارة الثقافة: بعثة إضافية لـ 149 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الثقافة عن إصدارها لقرارات ابتعاث إضافية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تتولى تنظيمه وإدارته في سياق جهودها لتقديم مسارات تعليمية رصينة للمواهب السعودية في مختلف التخصصات الفنية والثقافية وفي أرقى الجامعات والمعاهد العالمية، حيث شملت قرارات الابتعاث الإضافية 149 طالباً وطالبة سعوديين، تبلغ نسبة الطلاب بينهم 26% ونسبة الطالبات 74%.

وأوضحت وزارة الثقافة أن نسبة الدارسين والدارسات للبكالوريوس الذين سيباشرون دراساتهم العُليا في الفترة القريبة المقبلة، بلغت 50% فيما بلغت نسبة دارسي الماجستير 49% والدكتوراه 1%، وتتوزع تخصصات هؤلاء بين مختلف المجالات الإبداعية، وتشمل الآداب واللغات واللغويات، والتصميم، والفنون البصرية، والمسرح، والمكتبات، والمتاحف، والموسيقى، وعلم الآثار، وفنون الطهي، وفنون العمارة، وصناعة الأفلام، وتصميم الأزياء.

وأكدت وزارة الثقافة حرصها على أن يُقدم برنامج الابتعاث الثقافي أفضل البرامج التعليمية في العالم للطلاب والطالبات الذين شملتهم قرارات الابتعاث، حيث سيتوجّهون للدراسة في قائمةً من أهم المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، من بينها جامعة كولومبيا، وجامعة جورج تاون، وكلية بارسونز للتصميم، إلى جانب جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومعهد برات في أمريكا، وجامعة ولاية ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية، والكلية الملكية للآداب والفنون، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وجامعة كوين ماري "جامعة لندن"، وجامعة أستراليا الوطنية، وجامعة نيويورك.

ويأتي برنامج الابتعاث الثقافي بوصفه واحداً من مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى توفير خيارات تعليمية عالية الجودة في التخصصات الفنية والثقافية، وبما يضمن تأهيل كوادر محلية قادرة على مواكبة مشروع النهوض بالقطاع الثقافي المحلي.

والبرنامج مستمر في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق به عبر منصته الإلكترونية ، وتقدم الوزارة من خلال البرنامج دعماً للمقبولين والمقبولات يشمل تحمّل البرنامج لكافة تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقه، بالإضافة للرعاية الصحيّة، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، مع تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

ابتعاث
وزارة الثقافة
مسارات تعليمية
برنامج الابتعاث الثقافي

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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