بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة من ارتفاع 50 مترًا أثناء بث مباشر

بكين (صدى):
فارقت فتاة صينية، الحياة أثناء بث مباشر من موقع عملها على رافعة؛ حيث كانت تقف على ارتفاع حوالى 50 مترًا، حين سقطت ومعها الجوال، وذلك في مدينة تشوتشو بمحافظة تشجيانغ غربي الصين.
واعتادت سائقة رافعة البناء، شياو تشيومي (23 عامًا) التقاط فيديوهات من مكان عملها على ارتفاعات عالية، وتقديمها لـ100 ألف من متابعيها على مواقع التواصل، فيما استغلت انتهاء العمل في موقع البناء، ووقفت في كابينة عملها على الرافعة في مكان خطر ومعها هاتفها.
وبدأت الفتاة في بث مباشر من الموقع لمتابعيها؛ ليكشف الفيديو عن سقوطها بدءًا من صرخة الرعب التي أطلقتها "تشيومي"، مرورًا باصطدامات عدة بأعمدة وقضبان الرافعة، حتى استقرت بلا حراك على الأرض؛ بينما كان الجوال يلتقط لحظة صمت الموت الرهيبة والسكون التام.