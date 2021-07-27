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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

منذ ساعتين
1807
أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

مكة المكرمة (صدى):
أبرمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، عقداً لصيانة الجسور بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمبلغ 14.920.100 ريالاً ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وتشكل شبكة الجسور الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيساً في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسة والدائرية، حيث يبلغ عددها 59 جسراً تسهم بشكل كبير في ربط الشوارع والأحياء المتباعدة.

وتولي أمانة العاصمة المقدسة عناية كبرى بمشروعات صيانة الجسور والمرافق بهدف المحافظة على سلامتها حيث أنجزت مؤخراً العديد من المشروعات المهمة في هذا المجال وكان لها أكبر الأثر بفضل الله في صيانة وتطوير المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
المشاعر المقدسة
الجسور

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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