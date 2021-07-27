ملاكم مغربي "يعض" منافسه في أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
حاول الملاكم المغربي يونس بعلة قضم أذن منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، في الدور الـ16 في الجولة الأخيرة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.
وقام الحكم السيرلانكي، ثامبو نيلكا شيرومالا، الذي أدار النزال، بتحذير الملاكم المغربي، الذي خسر المواجهة (0-5)، وودع منافسات الملاكمة مبكرا.
وحدث مثل تلك الواقعة في النزال الشهير عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، ومواطنه الأسطورة مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.