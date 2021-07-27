توقعات بنمو اقتصاد المملكة 4.3% في 2022

الرياض (صدى):
توقع الخبراء أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام.
وجاء ذلك خلال مسح فصلي تجريه رويترز، حيث توقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على 4% العام المقبل، وفقًا لقناة " العربية ".
وقدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد المملكة عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.
كما توقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا 4.3% في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2% في العام المقبل و3.4% في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.