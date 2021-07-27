شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة نوماك المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مهندس مشتريات”؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، إدارة المواد، الخدمات اللوجستية والتوزيع)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2021م.