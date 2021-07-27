بالصور.. "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Apple

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة من ثغرات خطيرة في منتجات شركة Apple.
وكشفت شركة Apple، عن عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، كما أوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
macOS Big Sur 11.5.1
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Big Sur
iOS 14.7.1 - iPadOS 14.7.1
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 6s وما بعد
iPad Pro (all models)
iPad Air 2 وما بعد
iPad 5th generation وما بعد
iPad mini 4 وما بعد
iPod touch (7th generation)
وأوضح مركز الأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مؤكدًا على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.