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بالصور.. "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Apple

منذ 3 ساعات
1905
بالصور.. "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Apple

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة من ثغرات خطيرة في منتجات شركة Apple.

وكشفت شركة Apple، عن عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، كما أوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

macOS Big Sur 11.5.1

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur

iOS 14.7.1 - iPadOS 14.7.1

متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 6s وما بعد

iPad Pro (all models)

iPad Air 2 وما بعد

iPad 5th generation وما بعد

iPad mini 4 وما بعد

iPod touch (7th generation)

وأوضح مركز الأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مؤكدًا على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.

الأمن السيبراني
ثغرات خطيرة
شركة Apple

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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