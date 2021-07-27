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استعراض عسكري ولا غلطة
منذ ساعة
976
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131121
منذ 43 دقيقة
منتاز ..
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أحدث التعليقات
محمد مدحش عبدالله
ارجوا من الله قبولي باي مكان الرياض او جدة أو الدمام
الغروب الاخير
اللي سمت نفسها البندري/ احب اقولك انك ماعندك ماعند جدتي وشكلك اصلا قرفانه من عيالك ولالك نفس تتابعيهم...روح نامي احسن
4lovex2
عرفت تختار البنات بالوقت ذا يحبن الشباب الوسيمين والرياضيين أما القبحاء أو من هذا القبيل فأنسى تجد بنت تحبك ،سبحان الله العظيم تغير الزمان...
عماد
ياخي والله انكم متخلفين من العنوان كانه صرح بذلك بعد ما شاف المسلسل لكن الي صار مختلف تماما وعلى فكرة مجرد انه يطلع قدام...
الغروب الاخير
جايبين واحد مايفهم شي وقاعد يتفلت علينا نطعم اولادنا مو على كيفك ولاعلى كيف وزيرك والله ما اطعمهم طالما ان التطعيم مبهم ويتعب ناس...
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