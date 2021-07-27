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استعراض عسكري ولا غلطة

منذ ساعة
976
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131121
منذ 43 دقيقة
منتاز ..

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أحدث التعليقات

محمد مدحش عبدالله
ارجوا من الله قبولي باي مكان الرياض او جدة أو الدمام
الغروب الاخير
اللي سمت نفسها البندري/ احب اقولك انك ماعندك ماعند جدتي وشكلك اصلا قرفانه من عيالك ولالك نفس تتابعيهم...روح نامي احسن
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عماد
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جايبين واحد مايفهم شي وقاعد يتفلت علينا نطعم اولادنا مو على كيفك ولاعلى كيف وزيرك والله ما اطعمهم طالما ان التطعيم مبهم ويتعب ناس...

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