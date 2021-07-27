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سفارة المملكة بهولندا تحدد شروط الدخول لدول منطقة "شنغن"

منذ 3 ساعات
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سفارة المملكة بهولندا تحدد شروط الدخول لدول منطقة "شنغن"

أمستردام (صدى):
‏أوضحت سفارة المملكة في هولندا ،اليوم الثلاثاء، شروط الدخول لدول منطقة "شنغن".

وقال سفارة المملكة "أن شروط الدخول لدول منطقة ‎شنغن ومنها ‎هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر"

وأضافت "‏وإذا كان غرضك الرئيسي من ‎السفر هو نفسه لأكثر من دولة ، على سبيل المثال قضاء إجازة ، فأرسل طلب ‎التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول، ‏وإذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن ، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً"

وشددت السفارة على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز ‎الفندق والتأمين الطبي.

هولندا
سفارة المملكة
منطقة شنغن

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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