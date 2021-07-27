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انتحار سيدة تاركة رسالة صادمة للشرطة باعتراف خطير

منذ 3 ساعات
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انتحار سيدة تاركة رسالة صادمة للشرطة باعتراف خطير

موسكو (صدى):
انتحرت سيدة روسية تاركة رسالة صادمة للشرطة طالبتهم فيها بالتحقق من فيديو موجود على هاتفها الجوال؛ حيث تم العثور على فيديو شخصي لها وهي تعترف بقتل زوجها الثالث يوري ميتروفانوف، البالغ من العمر 58 عاما.

وكشفت السيدة للشرطة عن المكان، الذي دفنت فيه جثمانه، فيما كانت قد أمضت عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة قتل زوجيها السابقين، وبعد انتهاء المدة تزوجت من يوري.

وذهبت الشرطة للمكان، الذي ذكرته إيلينا في الفيديو قبل أن تُنهي حياتها، لتعثر على جثته وعليها جروح عديدة أحدثها سكين، وتشير البيانات الأولية إلى أنه تعرض لحادث موت بشع، فيما قال ابن الزوج الثالث إنه يعتقد أن إيلينا تخلصت من والده وأنهت حياته بهذه الطريقة ودفنته منذ 11 يوما.

انتحار
جريمة
قتل
روسيا
سيدة

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 613
منذ ساعتين
حلال فية وقلبة ماخفق إلا لسفاحة بترت اثنين قبلة وماكلة عشرين سنة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131126
منذ ساعتين
إرهابيون مجرمون ، حتى عجايزهم بنفس الجرم يتعاملون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2370
منذ ساعة
ارهابيون مجرمون على اساس نحن الملائكه اللني تمشي على الارض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82204
منذ 8 دقائق
أعوذ بالله منها ماخلت ولابقت

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منها ماخلت ولابقت
زائر
اصلا ليه جاي يشارك.فعلا لا تمثيل.ولا حتى شد انتباهك.ليت جالس في بيتك احسن.واللجنة اصلا مضحكة.
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق كلهم ..
ابو بدر
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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