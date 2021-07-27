انتحار سيدة تاركة رسالة صادمة للشرطة باعتراف خطير

موسكو (صدى):
انتحرت سيدة روسية تاركة رسالة صادمة للشرطة طالبتهم فيها بالتحقق من فيديو موجود على هاتفها الجوال؛ حيث تم العثور على فيديو شخصي لها وهي تعترف بقتل زوجها الثالث يوري ميتروفانوف، البالغ من العمر 58 عاما.
وكشفت السيدة للشرطة عن المكان، الذي دفنت فيه جثمانه، فيما كانت قد أمضت عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة قتل زوجيها السابقين، وبعد انتهاء المدة تزوجت من يوري.
وذهبت الشرطة للمكان، الذي ذكرته إيلينا في الفيديو قبل أن تُنهي حياتها، لتعثر على جثته وعليها جروح عديدة أحدثها سكين، وتشير البيانات الأولية إلى أنه تعرض لحادث موت بشع، فيما قال ابن الزوج الثالث إنه يعتقد أن إيلينا تخلصت من والده وأنهت حياته بهذه الطريقة ودفنته منذ 11 يوما.