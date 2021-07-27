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بالفيديو.. كيا تطلق سيارة Cerato الجديدة كليا قريبًا

منذ 4 ساعات
1921
بالفيديو.. كيا تطلق سيارة Cerato الجديدة كليا قريبًا

ماجد محمد (صدى):
كشف وكلاء شركة كيا أن سيارة Cerato بتصميمها الجديد ستصل العديد من الأسواق العالمية قريبا، فيما أصبح شبك غطاء المبرد فيها أضيق وأصغر ونمت قباله أحجام المصابيح.

وتغير شكل الفتحات الهوائية على الواجهة، أما المصابيح فجهزت بخطوط إضاءة مميزة جدا وأحدث تقنيات LED لتوفير إنارة ممتازة، كما أصبحت هذه المركبة أكثر عصرية وتطورا مقارنة بسابقاتها من نفس الفئة، إذ جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10،25 بوصة، إضافة إلى شاشة قبالة السائق تعمل كـ "لوحة عدادات إلكترونية" .

وجاءت Cerato الجديدة، بأنظمة مولتيميديا متطورة قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة صوت بمكبرات عالية الأداء، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة مساعدة متطورة لجعل القيادة أكثر أمانا، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمرايا والمقود، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات.

ويأتي من السيارة الجديدة نماذج مجهزة بمحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 128 حصانا، ومحركات MPI بسعة لترين وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

سيارات
كيا
سيارة Cerato

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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