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بالفيديو.. آل الشيخ يكشف أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد

منذ 4 ساعات
2774
بالفيديو.. آل الشيخ يكشف أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد

الرياض (صدى):
شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو كشف من خلاله عن أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد بمنطقة الرياض.

ورصد الفيديو الأعمال الإنشائية التي تمت في منطقة البوليفارد، مقدمًا الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه لقطاع الترفيه، ولكل الجهات المشاركة في إنجاز الأعمال التوسعية في هذا المشروع.

يذكر ان مشروع بوليفارد الرياض يعتبر بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقاً بخدمات خمس نجوم على طراز بوتيك هوتيل وهو الطابع الأكثر رواجاً الآن في عالم الفندقة والضيافة.

الرياض
تركي آل الشيخ
البوليفارد

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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