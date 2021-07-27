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بالفيديو.. وزير الخارجية الباكستاني: المملكة تحت قيادة ولي العهد تمر بنقلة نوعية

منذ 4 ساعات
1968
بالفيديو.. وزير الخارجية الباكستاني: المملكة تحت قيادة ولي العهد تمر بنقلة نوعية

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على أن المملكة تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمر بنقلة نوعية.

وقال الوزيرخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : نحن نشعر بالارتياح لتقدم علاقاتنا مع المملكة نهدف لتحسين علاقاتنا الاقتصادية معها.

وأضاف : بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأوضاع في أفغانستان، نشكر القيادة السعودية على دعمها غير المحدود لباكستان.

في حين أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن.

وقال الأمير فيصل إن العمل متواصل لتطوير علاقاتنا مع إسلام أباد، وتم التباحث حول مجال البيئة.

ولي العهد
باكستان
وزير الخارجية

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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