بالصور.. دنيا بطمة تتعرض لانتقادات حادة في آخر ظهور لها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الجدل في آخر ظهور لها أثناء احيائها حفل زفاف، وظهرت ترتدي قفطانا وصفه الجمهور بـ "الغريب"، كما انتقد الجمهور إطلالتها خاصة أنها وصفت الحفل بالأسطوري وقفطانها بالمتميز مما تسبب في حالة من السخرية منها.
وتضمنت تعليقات الجمهور: "ما هذا المكشكش والمورو" خاصة أن القفطان جاء مجسماً عليها ووصفها الجمهور بالتمثال، منتقدين تسريحة شعرها وطريقة وضع المكياج، فيما ألمح البعض إلى إجرائها عمليات تجميل جديدة.
وظهرت دنيا بطمة بملامح متغيرة وطالبها المتابعين بالتوقف عن استخدام الفيلر والبوتكس، ووصفها البعض بأنها تحولت إلى ما يشبه عروسة الباربي، فيما قال البعض: ""كفاية فلير بجد أوفر جدا، ملكة جمال العرب، مالها ملامحك متغيرة".