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قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل أسسها المحترف السابق "إلتون" تحمل اسم المملكة

منذ 5 ساعات
3603
قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل أسسها المحترف السابق "إلتون" تحمل اسم المملكة

ماجد محمد (صدى):
حرص اللاعب البرازيلي السابق لأندية القادسية والفتح والنصر، إلتون جوزيه على تأسيس أكاديمية رياضية في أحد الأحياء الشعبية شمال البرازيل سُمّيت باسم المملكة

ونشر أحد مشاهير "سناب شات" مقطع فيديو يرصد الأكاديمية، ومالكها، وموظفيها الذين يرتدون زي المملكة، بل إن أحد أبناء إلتون يحفظ النشيد الوطني السعودي، ويتدرب الأطفال في الأكاديمية بقمصان المنتخب الأخضر ، وهم يرددون بصوت جماعي "تحيا السعودية".

وفي وقت سابق، أكد اللاعب البرازيلي إلتون تعلقه الكبير بالمملكة، مشيرا إلى أنها فترة لن ينساها، كونها كانت مفتاح شهرته كلاعب كرة قدم.

المملكة
البرازيل
المحترف السابق إلتون

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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