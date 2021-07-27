قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل أسسها المحترف السابق "إلتون" تحمل اسم المملكة

ماجد محمد (صدى):
حرص اللاعب البرازيلي السابق لأندية القادسية والفتح والنصر، إلتون جوزيه على تأسيس أكاديمية رياضية في أحد الأحياء الشعبية شمال البرازيل سُمّيت باسم المملكة
ونشر أحد مشاهير "سناب شات" مقطع فيديو يرصد الأكاديمية، ومالكها، وموظفيها الذين يرتدون زي المملكة، بل إن أحد أبناء إلتون يحفظ النشيد الوطني السعودي، ويتدرب الأطفال في الأكاديمية بقمصان المنتخب الأخضر ، وهم يرددون بصوت جماعي "تحيا السعودية".
وفي وقت سابق، أكد اللاعب البرازيلي إلتون تعلقه الكبير بالمملكة، مشيرا إلى أنها فترة لن ينساها، كونها كانت مفتاح شهرته كلاعب كرة قدم.