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السديس يناقش خطة عودة المعتمرين وآليات التنفيذ

منذ 5 ساعات
2011
السديس يناقش خطة عودة المعتمرين وآليات التنفيذ

الرياض (صدى):
عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اجتماع لبحث ومناقشة خطة عودة المعتمرين , بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد ,ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية سعادة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري ,و سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني , وسعادة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ بدر آل الشيخ .

واستعرض السديس خطط الرئاسة واستعداداتها لخطة استقبال المعتمرين بعد نجاح خطة الرئاسة في استقبال الحجاج وتفويجهم وتطويفهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية , وناقش الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة المعتمرين والمصلين، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.

وأكد الدكتور السديس أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.

وشدد على أهمية تطبيق أهداف حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا", واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

الحجاج
المسجد الحرام
المعتمرين

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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