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زراعة قلب صناعي لخمسيني عانى من ضعف عضلة القلب بطبية مكة

منذ 9 ساعات
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زراعة قلب صناعي لخمسيني عانى من ضعف عضلة القلب بطبية مكة

حسين العلي (صدى):
نجح مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي مع الأخذ بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا تم إجراء سادس عملية زراعة قلب صناعي بالمدينة الطبية لمريض بالعقد الخامس من العمر كان يعاني من ضعف بالجانب الايسر بعضلة القلب، وأجريت العملية بواسطة فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاري القلب من مختلف التخصصات وفريق متخصص من التخدير والتمريض، إضافة إلى فريق جراحة القلب وكذلك فريق رعاية القلب المفتوح وذلك لحاجة هولاء المرضى بعد زراعة هذا النوع من الاجهزه من رعاية متخصصه على اعلى مستوى من الامكانيات البشرية من اطباء وتمريض واخصائيين تنفس صناعى وتغذية بالاضافة الى تجهيزات الرعاية المتقدمة وهو ما يطلق عليه HEART TEAM.

وأوضحت المدينة الطبية أنه بعد عملية الاختيار والتقييم يتم عمل جلسات تثقيفية مكثفة للمريض وذويه ويكون أحد أفرادها عضواً فاعلا بالعائلة ومشاركاً في تقديم الرعاية للمريض بالإضافة للزيارات المنزلية المتعددة لتهيئة البيئة المناسبة بالمنزل لماقبل وبعد إجراء العملية، وكذلك المشاركة الفاعلة والمهمة لفريق متكامل من مكافحة العدوى لتهيئة المشفى لمثل هـؤلاء المرضى والتأكد من سلامتهم وخلو المنطقة من أي أمراض معدية والمشاركة بالبروتوكولات المعدة لمثل هذه البرامج.

وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد والمنه، وبعد استقرار حالة المريض غادر العناية المركزة إلى قسم تنويم جناح القلب بدون أي مضاعفات ليخرج بعدها الى منزله بصحة وعافية وبمتابعة مستمرة بالعيادات الخارجيه للاطمئنان على حالته الصحية باستمرار.

ويتميز مركز القلب بالمدينة الطبية في القيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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