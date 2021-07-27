البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: موظف دعم المكتب الأمامي: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة, مدقق حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأشارت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2021م.