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‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم

منذ 5 ساعات
1791
‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم

السيح (صدى):
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن فتح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وبكليات الجامعة في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1443هـ، وذلك ذلك بدءً من يوم الخميس القادم عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي : ، ويستمر القبول حتى يوم الأحد 7 - 1 - 1443هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن اعتماد الطلبات في بوابة القبول الإلحاقي سيكون لملء المقاعد الشاغرة في حال انسحاب بعض الطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي القادم، كما تتيح البوابة تعديل رغبات الطلاب والطالبات الذين رشحوا للقبول وأكدوا قبولهم بالجامعة للعام الجامعي الجديد ويرغبون في تعديل رغباتهم.

وتتيح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول، وتسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.

السيح
الطلبات
جامعة الأمير سطام
بوابة القبول

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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