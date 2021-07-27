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خطورة إعادة تسخين الطعام المطبوخ مسبقًا

منذ 5 ساعات
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خطورة إعادة تسخين الطعام المطبوخ مسبقًا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الطبيبة وخبيرة التغذية الروسية أولغا لوشنيكوفا، عن عواقب تناول الأطعمة التي تم طهيها في اليوم السابق، لافتة إلى أن الطعام هو أولاً وقبل كل شيء مصدر للطاقة ومواد بناء لجميع خلايا الجسم، وليس مجرد وسيلة للاستمتاع، ولكي يكون الطعام مفيدًا، يجب أن يكون طازجًا ومطهوًا بشكل صحيح.

وأوضحت خبيرة التغذية كيفية تخزين الطعام بشكل صحيح حتى لا يفقد خصائصه المفيدة؛ حيث قالت: "يجب تبريد بقايا الطعام والأطعمة المعالجة حرارياً في موعد لا يتجاوز ساعتين بعد الطهي. يبلغ الحد الأقصى لعمر التخزين لأطباق اللحوم من ثلاثة إلى أربعة أيام، ولسلطات الخضار غير المتبلة عدة ساعات فقط. من الأفضل تعبئة الطعام المطبوخ في ورق زبدة أو ورق تغليف أو علب محكمة الإغلاق. يجب الحرص على عدم وضع الوجبات المطبوخة بجانب الأطعمة النيئة".

وأكدت أنه من الأفضل عدم تسخين الوعاء أو المقلاة بالكامل بالطعام، فعندما يتم قلي البطاطس بالزيت النباتي، تتشكل الدهون المتحولة، وكذلك مادة الأكريلاميد التي لها تأثير مسرطن. إذا قمت بإعادة تسخين مثل هذه البطاطس في مقلاة، ثم قليها مرة أخرى بالزيت، فسيكون هناك الكثير من هذه المواد الخطيرة فيها.

ويعد من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على النترات مثل الكرفس والسبانخ فقط عندما تكون طازجة لأنها تنتج النتروزامين غير الصحي عند تسخينها، بالإضافة إلى ذلك، فإن المعالجة الحرارية المتكررة للحوم، وخاصة الدجاج، تغير بنية البروتين ويصعب هضمها مما يزيد الحمل على الجهاز الهضمي، كما نصحت بعدم إعادة تسخين اللحوم أو الدواجن، بل إضافتها إلى السلطات والوجبات الخفيفة والسندويشات.

صحة الإنسان
خبيرة تغذية
تسخين الطعام

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 234
منذ 4 ساعات
أهااااا.
يعني اذا بقى شي نذبه في القمامه يا خبيرة التغذية الروسية أولغا لوشنيكوفا!!

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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