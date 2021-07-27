تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

القاهرة (صدى):
أزاحت تقارير صحافية، الستار عن تكلفة إقامة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز في المستشفى بعد مرور ثلاثة أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
ووصلت تكلفة إقامة الليلة الواحدة، في وحدة الرعاية الفائقة لمريض فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، إلى ما يقرب من 17 ألف جنيه؛ حيث أن 90 يوما تتجاوز مدة الإقامة 1.5 مليون جنيه.
ويأتي هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض، فيما أوضحت مصادر طبية مطلعة بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تم نقلها مساء أمس من المستشفى الدولي التي كانت تعالج به في منطقة النزهة الجديدة، لمستشفى حكومي، أن ما حدث ليس إلا إجراء خاص بأسرتها.