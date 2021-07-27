نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

منذ ساعة
1312
2
تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

القاهرة (صدى):
أزاحت تقارير صحافية، الستار عن تكلفة إقامة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز في المستشفى بعد مرور ثلاثة أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

ووصلت تكلفة إقامة الليلة الواحدة، في وحدة الرعاية الفائقة لمريض فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، إلى ما يقرب من 17 ألف جنيه؛ حيث أن 90 يوما تتجاوز مدة الإقامة 1.5 مليون جنيه.

ويأتي هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض، فيما أوضحت مصادر طبية مطلعة بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تم نقلها مساء أمس من المستشفى الدولي التي كانت تعالج به في منطقة النزهة الجديدة، لمستشفى حكومي، أن ما حدث ليس إلا إجراء خاص بأسرتها.

المستشفى
دلال عبدالعزيز
فن ومشاهير

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9605
منذ 20 دقيقة
الحرمه بين الحياة والموت وهذول بس همهم الفلوس ***

غريبة اللي بالي بالك ما تدخل وقال علاجعها على حسابي **!!!!!!!!!!
قرم
قرم عدد التعليقات : 224
منذ 3 دقائق
ههههههههههههه.
صبرك شوي ياراايق.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههه. صبرك شوي ياراايق.
قرم
سبحان الله. بعض النس تحس فيه جنان هبال تخلف، يعجز اللسان عن الوصف. فيه نزعة اجرام وكره. في العقد الثالث وهذا تفكيره وتصرفه!! كيف...
راقد النايم
كلام سليم
قرم
هههههههههههههههههههههه يستاااهل ما جاه وياليته صقع في عامود الكهرب وطاح عليه. هذا موذي نفسه وموذي خلق الله اللي ماشين في حال سبيلهم. بس وش...
رااايق
بالتوفيق يااا النصر في معسكرك *** حتى في أستعداداتك *** محسود والضغط عالي ومرتفع *** ههههههههههههه

أخر الأخبار

بالصور.. دنيا بطمة تتعرض لانتقادات حادة في آخر ظهور لها
بالصور.. دنيا بطمة تتعرض لانتقادات حادة في آخر ظهور لها
منذ 26 دقيقة 544
قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل أسسها المحترف السابق "إلتون" تحمل اسم المملكة
قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل أسسها المحترف السابق "إلتون" تحمل اسم المملكة
منذ 31 دقيقة 1573
السديس يناقش خطة عودة المعتمرين وآليات التنفيذ
السديس يناقش خطة عودة المعتمرين وآليات التنفيذ
منذ 36 دقيقة 1607
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 41 دقيقة 1659
خطورة إعادة تسخين الطعام المطبوخ مسبقًا
خطورة إعادة تسخين الطعام المطبوخ مسبقًا
منذ 46 دقيقة 1643
‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم
‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام الخميس القادم
منذ 51 دقيقة 1570
تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى
تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى
منذ ساعة 1312
"أمن الدولة": تداول الشائعات والأخبار الزائفة يمس بالنظام العام
"أمن الدولة": تداول الشائعات والأخبار الزائفة يمس بالنظام العام
منذ ساعة 1857
خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن
خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن
منذ ساعة 1833
الحصيني: أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة مناطق
الحصيني: أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة مناطق
منذ ساعة 1822