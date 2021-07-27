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خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن

منذ 6 ساعات
2614
خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن

وكالات (صدى):
يتسبب استخدام الأشخاص للهواتف الذكية بشكل مستمرفي ظهور سلوكيات خاطئة، منها استخدام الهاتف أثناء الشحن.

وسلط تقرير الضوء على مدى خطورة استخدام الهاتف أثناء شحنه، حيث أكد أن استخدام شاحن غير أصلي يضاعف من خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن نظرًا لأنه يساهم في ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير محسوب.

وبالرغم من أنه ما من خطورة كبيرة عند استخدام الهاتف بكثافة أثناء شحنه، إلا أنه من الأفضل عدم فعل ذلك، وهذا لكي يتجنّب المستخدم أي تغير في التيار الكهربي، أي عطل قد يصيب دائرة الطاقة أو الشاحن نفسه بسبب ارتفاع الحرارة.

واستخدام الهاتف أثناء الشحن يؤثر على التجربة من ناحية أخرى وهي البطء الشديد في امتلاء البطارية، نظرًا لأن المستخدم يضغط على الهاتف أثناء شحنه ويستهلك الطاقة أولًا بأول، هذا إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

التيار الكهربائي
الهاتف
الشحن

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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