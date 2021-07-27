وكالات (صدى):
يتسبب استخدام الأشخاص للهواتف الذكية بشكل مستمرفي ظهور سلوكيات خاطئة، منها استخدام الهاتف أثناء الشحن.
وسلط تقرير الضوء على مدى خطورة استخدام الهاتف أثناء شحنه، حيث أكد أن استخدام شاحن غير أصلي يضاعف من خطورة استخدام الهاتف أثناء الشحن نظرًا لأنه يساهم في ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير محسوب.
وبالرغم من أنه ما من خطورة كبيرة عند استخدام الهاتف بكثافة أثناء شحنه، إلا أنه من الأفضل عدم فعل ذلك، وهذا لكي يتجنّب المستخدم أي تغير في التيار الكهربي، أي عطل قد يصيب دائرة الطاقة أو الشاحن نفسه بسبب ارتفاع الحرارة.
واستخدام الهاتف أثناء الشحن يؤثر على التجربة من ناحية أخرى وهي البطء الشديد في امتلاء البطارية، نظرًا لأن المستخدم يضغط على الهاتف أثناء شحنه ويستهلك الطاقة أولًا بأول، هذا إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.