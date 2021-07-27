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أبرز أعطال نظام التبريد في السيارات

منذ 6 ساعات
1968
أبرز أعطال نظام التبريد في السيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتعرض نظام التبريد بالسيارات، خلال الصيف للعديد من المشاكل وبالتحديد ارتفاع درجة حرارة المحرك، وهي من أكثر الأعطال التي يعاني منها أصحاب السيارات؛ حيث أن له أضرار عديدة قد تؤدي إلى تلف المحرك بشكل كلي وتوقفه عن العمل نهائيا.

وتعد أبرز الأعطال تلف التيرموستات ، فهو عبارة عن صمام يتحكم في مرور المياه من المحرك إلى الردياتير عند درجة حرارة معينة ، ويتلف بسبب استخدام مياه العادية من " الصنبور" بدلا من المياه الملونة الخاصة بالردياتير، بينما إنسداد الردياتير ، يؤدى إلى ارتفاع الضغط داخله وبالتالي ينتج عنه إرتفاع ضغط أنابيب المياه في السيارة وإرتفاع درجة الحرارة.

ويعمل جوان المحرك ، عند تلفه على تسرب الضغط من غرف الإحتراق الى قنوات المياه الموجودة في رأس المحرك، فيما يختلط الزيت مع الماء، وذلك عند رأس المحرك : عند تلف أو وجود خلل في رأس المحرك قد يؤدي إلى اندفاع الماء الى داخل خزان الزيت، وفي حالات أخرى قد يؤدي إلى اندفاع الزيت إلى داخل جيوب الماء في المحرك حتى يصل إلى الردياتير.

وعند تلف مبرد الزيت أو وجود خلل به يؤدي الى إختلاط الزيت مع الماء أو العكس، بينما هناك عطل خروج ماء الردياتير، وأهم الأسباب التي قد تسبب هذا العطل هي خلل في غطاء الردياتير، و خلل أو إنسداد في الثيرموستات، وانسداد الردياتير.

 

سيارات
محرك السيارة
نظام التبريد

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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