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العدل تصدر تعديل في «المرافعات» لتعويض المتضررين من «الدعوجية»

منذ 6 ساعات
13337
العدل تصدر تعديل في «المرافعات» لتعويض المتضررين من «الدعوجية»

الرياض (صدى):
تستعد وزارة العدل، لإصدار تشريع جديد يفرض بموجبه التعويض لمن لحقه أذى وضرر من التقاضي الصوري.

وذكرت مصادر أن الوزارة في إطار مراجعتها الأنظمة وتجويدها تعكف على تعديلات في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من شأنها التصدي لأصحاب الدعاوى الكيدية و«الدعوجية» وفقًا لـ"عكاظ".

وأضافت أنها تهدف إلى تعويض كل من أصابه ضرر عن التقاضي؛ سواء بدعاوى صورية أو كيدية تهدف إلى ابتزاز أو استفزاز الطرف الآخر والنيل منه، والتسبب في سوقه إلى المحاكم.

وأشارت إلى أن وزارة العدل أنهت مشروعا لتعديل لوائح نظام المرافعات، تسعى من خلاله لتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتشمل المتضرر من الدعوى، سواء كان الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية.

 

وزارة العدل
العدل
المرفعات
الدعاوي الدعوجية

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...
كل شي على الله
بس ماتصل الى هذه العقوبه من مئات السنين وهم موجودين وفي جميع الدول ولم تصل العقوبه الى هذه ولو قلنا 6 اشهر كافيه من...

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